Ціни на АЗС: Бензин та дизпальне подешевшали

Із 15 по 18 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 35 коп./л і становить 52,08 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 51 коп./л — до 55,07 грн/л, а дизельне пальне — на 6 коп./л, до 52,22 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.

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Як змінилися ціни

На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні — 54,99 грн/л.

UPG знизила ціни на бензини на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензини на KLO здешевшали на 50 коп./л.

Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12−1,5 грн/л.