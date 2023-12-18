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18 грудня 2023, 15:01

Meest Пошта знизили тарифи на доставку у Польщу, Німеччину, США та Канаду

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта знизила тарифи на міжнародну доставку для найпопулярніших напрямків: Польща, Німеччина, США та Канада. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта знизила тарифи на міжнародну доставку для найпопулярніших напрямків: Польща, Німеччина, США та Канада.

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Вартість відправки

Вартість відправлення в Польщу та Німеччину тепер нижча за ринкову на близько 30%. Наприклад, доставка посилки у Польщу коштуватиме клієнтам Meest Пошта від 200 грн, тоді як середня ціна по ринку становить 354 грн.

Для Німеччини тариф Meest Пошта на аналогічну послугу становить 690 грн, а в інших поштових операторів — в середньому 1104 грн.

Водночас для відправлень у США Meest Пошта знизила ціни до 40%: наприклад, доставка посилки вагою 1 кг тепер коштує 610 грн замість 1090 грн, як це було раніше.

А в Канаду відправлення пакунка здійснюються за тарифом 1990/5 кг. У порівнянні, інші оператори надають аналогічну послугу в середньому за 2886 грн.

Як відправити

Щоб відправити посилку за кордон, треба створити її онлайн у додатку Meest Пошта або на сайті, де також доступний калькулятор ціни. Далі — обрати країну й вид сервісу, заповнити параметри пакунка та принести його у найближче відділення — або замовити для цього кур'єра.

Джерело: Мінфін
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