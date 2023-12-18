Музичний сервіс Spotify остаточно покинув росію

Шведський музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в рф. 14 грудня компанія ліквідувала свою російську юридичну особу ТОВ «Спотіфай», яка працювала майже 10 років. Про це повідомляють ЗМІ країни-терористки.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Spotify прийняла це рішення через нові закони, які обмежують поширення інформації в росії. Сервіс був одним з найпопулярніших в країні. Однак через напад на Україну компанія спочатку обмежила роботу в рф, а в червні того ж року оголосила про повне її припинення.

Через вихід з російського ринку Spotify втратила близько 1,5 млн платних підписників у першому кварталі 2022 року та близько 600 тис за другий квартал минулого року.

Компанія називала запуск в росії одним з найуспішніших виходів на новий ринок в історії Spotify.

Нагадаємо, що на початку грудня зі Spotify пішов фінансовий директор. Це сталось після низки великих скорочень — компанія звільнила 17% співробітників.

Читайте також: Сума угод виходу західного бізнесу з рф торік оцінюється у $21 мільярд