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18 грудня 2023, 12:44

Музичний сервіс Spotify остаточно покинув росію

Шведський музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в рф. 14 грудня компанія ліквідувала свою російську юридичну особу ТОВ «Спотіфай», яка працювала майже 10 років. Про це повідомляють ЗМІ країни-терористки.

Шведський музичний сервіс Spotify остаточно припинив роботу в рф. 14 грудня компанія ліквідувала свою російську юридичну особу ТОВ «Спотіфай», яка працювала майже 10 років.

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Spotify прийняла це рішення через нові закони, які обмежують поширення інформації в росії. Сервіс був одним з найпопулярніших в країні. Однак через напад на Україну компанія спочатку обмежила роботу в рф, а в червні того ж року оголосила про повне її припинення.

Через вихід з російського ринку Spotify втратила близько 1,5 млн платних підписників у першому кварталі 2022 року та близько 600 тис за другий квартал минулого року.

Компанія називала запуск в росії одним з найуспішніших виходів на новий ринок в історії Spotify.

Нагадаємо, що на початку грудня зі Spotify пішов фінансовий директор. Це сталось після низки великих скорочень — компанія звільнила 17% співробітників.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
18 грудня 2023, 13:17
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Так українці давайте всі підпишемося на Spotify, в занк вдячності за підтримку України. Давайте покажемо що Spotify нічого не втратила, а ще більше отримає, бо 1,5 млн підписників ми можемо компенсувати дуже швидко.
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