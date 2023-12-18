Український автопарк у листопаді поповнили 4,3 тис. електромобілів — найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та Київ. Про це повідомляє «Укравтопром».
18 грудня 2023, 10:47
Українці стали більше купувати електромобілі: які моделі найпопулярніші
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Скільки авто зареєстровано
Так, у Львівській області зареєстрували 603 авто (89% вживані), а в Києві — 561 од. (67% вживані).
Замикає топ-3 Дніпропетровська область (315 од. (72% вживані).
Також у топ-5 Київська (312 од., 6% вживані) та Вінницька (245 од., 87% вживані) області.
Які авто найпопулярніші
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто серед лідерів:
- Volkswagen e-Golf — на Львівщині;
- Tesla Model 3 — у Києві та області;
- Tesla Model Y — на Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf — у Вінницькій обл.
Джерело: Мінфін
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