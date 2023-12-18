Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 347 160 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 грудня 2023, 9:22
Втрати ворога за 17 грудня: 1090 російських окупантів, 44 танки та 12 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 347160 (+1090) осіб,
- танків — 5783 (+44) од,
- бойових броньованих машин — 10752 (+60) од,
- артилерійських систем — 8175 (+38) од,
- РСЗВ — 926 (+3) од,
- засоби ППО — 610 (+1) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6290 (+12),
- крилаті ракети — 1610 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10822 (+56) од,
- спеціальна техніка — 1198 (+4)
Джерело: Мінфін
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