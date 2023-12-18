У Мінекономіки пояснили, як працює програма «Державний факторинг»

Що означає державний факторинг

«Наприклад, ви виробник й часто стикаєтесь із затримками виплат від ритейлу. Можете звернутися до банку-фактора, той проведе оплату раніше. А держава компенсує відсоткову ставку за факторинг на рівні до 13% річних. Банк зможе надати факторинг до 95% дебіторської заборгованості, але сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, запозичені за програмами „Доступні кредити 5−7−9%“ та „Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%“», — написала міністерка.