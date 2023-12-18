Програма «Доступний факторинг» — це нова ініціатива, яка доповнює вже відому програму «Доступні кредити 5−7−9%». Про це у фейсбуці написала міністерка економіки Юлія Свириденко.
У Мінекономіки пояснили, як працює програма «Державний факторинг»
Що означає державний факторинг
«Наприклад, ви виробник й часто стикаєтесь із затримками виплат від ритейлу. Можете звернутися до банку-фактора, той проведе оплату раніше. А держава компенсує відсоткову ставку за факторинг на рівні до 13% річних. Банк зможе надати факторинг до 95% дебіторської заборгованості, але сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, запозичені за програмами „Доступні кредити 5−7−9%“ та „Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%“», — написала міністерка.
За її словами, завдяки факторингу підприємства матимуть можливість покривати щоденні витрати, зменшувати ризик невиплат від контрагентів та покращувати стійкість у всьому ланцюгу постачання товарів.
Вже 5 банків доєдналися до програми, зокрема OTP Bank, Таскомбанк, Com In Bank, Глобус Банк та МТБ Банк.
Коментарі