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18 грудня 2023, 8:12

У Мінекономіки пояснили, як працює програма «Державний факторинг»

Програма «Доступний факторинг» — це нова ініціатива, яка доповнює вже відому програму «Доступні кредити 5−7−9%». Про це у фейсбуці написала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програма «Доступний факторинг» — це нова ініціатива, яка доповнює вже відому програму «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Що означає державний факторинг

«Наприклад, ви виробник й часто стикаєтесь із затримками виплат від ритейлу. Можете звернутися до банку-фактора, той проведе оплату раніше. А держава компенсує відсоткову ставку за факторинг на рівні до 13% річних. Банк зможе надати факторинг до 95% дебіторської заборгованості, але сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, запозичені за програмами „Доступні кредити 5−7−9%“ та „Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%“», — написала міністерка.

За її словами, завдяки факторингу підприємства матимуть можливість покривати щоденні витрати, зменшувати ризик невиплат від контрагентів та покращувати стійкість у всьому ланцюгу постачання товарів.

Вже 5 банків доєдналися до програми, зокрема OTP Bank, Таскомбанк, Com In Bank, Глобус Банк та МТБ Банк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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