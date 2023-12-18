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18 грудня 2023, 16:05

E-ZOO та Mastercard — ідеальне рішення новорічних подарунків для домашніх улюбленців

Е-ZOO спільно з платіжною системою Mastercard проводить передноворічну акцію. Постійні клієнти та гості інтернет-магазину зоотоварів отримують додаткову знижку 10% на акційні товари, оплачуючи замовлення на сайті картою Mastercard. Акція діє до 31 грудня 2023 року.

Для отримання знижки потрібно виконати лише 2 умови:

  • вибрати подарунки для улюбленця серед 1000 товарів, що беруть участь в даній акції;

  • при виборі способу оплати натиснути «Онлайн оплата Mastercard».

Знижку буде застосовано автоматично. Далі все як зазвичай:

  • безкоштовна доставка в пункти самовивозу при будь-якій сумі замовлення;

  • безкоштовна доставка кур'єром по Києву і передмістю при замовленні від 500 грн;

  • підтримка відділу турботи магазину 7 днів на тиждень.

Особливості умов доставки замовлень, зроблених на сайті Е-ZOO:

Пункти самовивозу Е-ZOO працюють в Києві, та передмісті: Лісники, Крюківщина, Стоянка, Бориспіль, Софіївська Борщагівка, Гостомель.

По Україні зоотовари з безкоштовною доставкою можна замовити до Львова, Чернівців, Кам’янець-Подільського, Хмельницького, Тернополя, Канева, Одеси, Білої Церкви.

Замовлення в пункти самовивозу доставляються щодня, окрім неділі. Забрати товар можна щодня в години роботи зоомагазину.

Які групи товарів беруть участь в акції E-ZOO та Mastercard?

В акції беруть участь товари для собак, котів, гризунів, птахів та риб. Це корми, ласощі, ліки, протипаразитарні засоби, іграшки, одяг, лежаки, переноски, клітки та аксесуари до них.

В акції представлені пропозиції з усіх категорій. Перелік товарів не є сталим. Він весь час оновлюється, щоб кожен власник міг вибрати новорічний подарунок для улюбленця та заощадити. Постійно відвідуючи сайт, можна добряче зекономити!

Чи сумується знижка при оплаті Mastercard з іншими знижками?

Сухий корм для собак та котів бере участь в інших новорічних акціях. Тому на сайті багато варіантів корму класу преміум, супер-преміум та холістик вже зі знижкою, а 10% додаткових відсотків зроблять новорічний шопінг дійсно казковим.

Одяг для собак, іграшки, лотки та наповнювачі для котів, засоби догляду за тваринами — знижка на будь-які товари, включені до акції, сумується з власною знижкою зареєстрованих користувачів, головне не забути вибрати спосіб оплати з Mastercard.

Впевнені, що Новий рік та Різдво подарують нам багато див, і саме тих на які так довго очікуємо. А бешкетники також чекають подарунків… Добре що зі знижками можна дивувати улюбленців без шкоди для бюджету до кінця місяця — не зволікайте!

Джерело: Мінфін
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