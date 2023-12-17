Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 346 070 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 грудня 2023, 9:26
Втрати ворога за 16 грудня: 1250 російських окупантів, 19 танків та 40 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 346070 (+1250) осіб,
- танків — 5739 (+19) од,
- бойових броньованих машин - 10692 (+25) од,
- артилерійських систем — 8137 (+37) од,
- РСЗВ — 923 (+3) од,
- засоби ППО — 609 (+4) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6278 (+40),
- крилаті ракети - 1610 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10766 (+56) од,
- спеціальна техніка — 1194 (+4)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі