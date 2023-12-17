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17 грудня 2023, 15:21

У Китаї неофіційно забороняють використання техніки Apple та Samsung — Bloomberg

Дедалі більше китайських державних компаній та відомств стали забороняти своїм співробітникам користуватися технікою Apple та Samsung на робочих місцях. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Все більше китайських державних компаній та відомств почали забороняти своїм співробітникам користуватися технікою Apple та Samsung на робочих місцях.

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Що відомо

Декілька китайських державних фірм та урядових відомств принаймні у восьми провінціях за останні один-два місяці наказали співробітникам використовувати вітчизняні бренди смартфонів та іншої мобільної техніки.

Нова негласна політика компаній у країні запроваджується на тлі підвищення популярності китайського бренду Huawei. Адміністрація президента КНР Сі Цзіньпіна схвалила рішення розширити заборону пристроїв іноземних брендів для скорочення витоку секретних даних, зазначили джерела.

У грудні невеликі фірми та організації видали власні усні директиви про заборони техніки Apple, що свідчить про новий, набагато ширший рух за забороною американських гаджетів у Китаї.

Раніше китайський уряд відкинув твердження про обмеження використання iPhone, одночасно висловивши стурбованість щодо безпеки пристрою.

«Китай не видавав закони та постанови, які б забороняли купівлю телефонів Apple або іноземних брендів», — заявила речник МЗС Мао Нін у вересні.

Bloomberg пише, що поки що неясно, скільки саме китайських держустанов видали подібні директиви.

«Різні організації, ймовірно, будуть відрізнятися посиленням втілення внутрішніх указів: деякі забороняють використовувати Apple на робочому місці, а інші повністю забороняють їх використання», — йдеться у матеріалі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
17 грудня 2023, 16:39
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