У Китаї неофіційно забороняють використання техніки Apple та Samsung — Bloomberg

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Що відомо

Декілька китайських державних фірм та урядових відомств принаймні у восьми провінціях за останні один-два місяці наказали співробітникам використовувати вітчизняні бренди смартфонів та іншої мобільної техніки.

Нова негласна політика компаній у країні запроваджується на тлі підвищення популярності китайського бренду Huawei. Адміністрація президента КНР Сі Цзіньпіна схвалила рішення розширити заборону пристроїв іноземних брендів для скорочення витоку секретних даних, зазначили джерела.

У грудні невеликі фірми та організації видали власні усні директиви про заборони техніки Apple, що свідчить про новий, набагато ширший рух за забороною американських гаджетів у Китаї.

Раніше китайський уряд відкинув твердження про обмеження використання iPhone, одночасно висловивши стурбованість щодо безпеки пристрою.

«Китай не видавав закони та постанови, які б забороняли купівлю телефонів Apple або іноземних брендів», — заявила речник МЗС Мао Нін у вересні.

Bloomberg пише, що поки що неясно, скільки саме китайських держустанов видали подібні директиви.

«Різні організації, ймовірно, будуть відрізнятися посиленням втілення внутрішніх указів: деякі забороняють використовувати Apple на робочому місці, а інші повністю забороняють їх використання», — йдеться у матеріалі.