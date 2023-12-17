У Київській області в рамках проєкту «єВідновлення» вже погоджено майже 800 млн грн компенсації на ремонт пошкодженого житла. Про це заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
єВідновлення: на Київщині погодили майже 800 мільйонів компенсації на ремонт житла
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Компенсація на ремонт житла
«Ухвалено позитивне рішення майже за 7,4 тис. заявками. Загалом подано майже 11,8 тис. заявок. Комісії продовжують їх обробляти», — зазначив Кравченко.
За його словами, також діє компенсація за знищене житло — безготівкові сертифікати. Із липня в Київській області вже подано понад 2 тис. заявок у 24 громадах, із них 419 — схвалені. Загальна сума компенсацій становить понад 1,4 млрд грн.
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Як зауважив Кравченко, «єВідновлення» — це одна з програм, реалізація якої дозволяє пришвидшити відбудову Київщини. Загалом із 28 тисяч об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії, вже відновлено понад 15 тисяч.
«Не зупиняємо й антикорупційні заходи в області. Люди мають бачити, що до корупції на Київщині - нульова толерантність. Приділяємо особливу увагу всім тендерним процедурам та закупівлям. Це стосується не тільки процесу відбудови, а й усіх інших сфер діяльності», — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо
10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.
Що варто зробити для отримання виплат
Для отримання виплат за програмою єВідновлення необхідно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку чи через портал Дія, якщо не подавали раніше;
- Відкрити рахунок єВідновлення в банку (до або під час подання заяви);
- Подати заяву про отримання допомоги через Дію;
- Очікувати дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги;
- Дочекатися в Дії сповіщення про винесення рішення комісією;
- Отримати гроші на картку єВідновлення.
Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».
Також з 1 серпня у «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.
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