Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 344 820 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 грудня 2023, 9:20
Втрати ворога за 15 грудня: 930 російських окупантів, 14 танків та 12 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 344820 (+930) осіб,
- танків — 5720 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 10667 (+13) од,
- артилерійських систем — 8100 (+1) од,
- РСЗВ - 920 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6238 (+12),
- крилаті ракети — 1609 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10710 (+11) од,
- спеціальна техніка — 1190 (+1)
Джерело: Мінфін
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