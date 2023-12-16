Вартість усіх українських стартапів становить 23,3 млрд євро — Мінцифри

Загальна вартість усіх українських стартапів оцінюється у 23,3 млрд євро станом на листопад 2022 року. Це на 4 млрд євро менше, ніж у 2021 році. Про це йдеться у Глобальній стратегії розвитку інновацій від Мінцифри.

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Як змінилася вартість стартапів

За останні п’ять років вартість українських стартапів зросла в більш ніж 9 разів, з 2,5 млрд євро у 2017 році.

Наразі в Україні налічується 1500 активних стартапів, а ще понад 600 стартапів були засновані українцями або випускниками місцевих університетів.

Щодо іноземних стартапів, то понад 500 з них відкрили офіси в Україні, демонструючи інтерес до потужностей місцевого ринку.

Також в Україні налічується понад 285 000 ІТ-фахівців.

«Окрему нішу серед суб'єктів інновацій займають так звані спіноф-компанії. Як правило, вони вже здійснюють інноваційну діяльність протягом щонайменше п’яти років з моменту державної реєстрації. Засновником таких компаній можуть бути наукові установи, заклади вищої освіти або компанії, які отримали ліцензію на використання технологій чи об'єктів права інтелектуальної власності, розроблених такою науковою установою або закладом вищої освіти», — пишуть у Мінцифри.