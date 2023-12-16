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16 грудня 2023, 14:17

НБУ виключив з реєстрів 13 фінансових компаній

Національній банк виключив дванадцять небанківських фінансових установ з Державного реєстру фінансових установ та одну небанківську установу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національній банк виключив дванадцять небанківських фінансових установ з Державного реєстру фінансових установ та одну небанківську установу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Фото: depositphotos

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Кого виключили з реєстру

Зокрема, у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій з Державного реєстру фінансових установ виключено:

  • ТОВ «Фінансова компанія Капітал Фінанс»;
  • ТОВ «Рендолф Капітал»;
  • ТОВ «Коленді Файненс»;
  • ПТ «Ломбард Павленко і Компанія»;
  • ТОВ «Компані Фінанс»;
  • ТОВ «Маркет-Фінанс»;
  • ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор»;
  • ТОВ «ФК «Конверсія»;
  • ТОВ «ФК «Кредіком Груп»;
  • ТОВ «ФК «Фінансовий світ».

Зазначається, що через відсутність чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з реєстру фінустанов виключено Державну інвестиційну компанію, а також НАК «Укрсвітлолізинг» — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Крім того, з Державного реєстру фінансових установ виключено ТОВ «Атом Фінанс» у зв’язку з відсутністю протягом трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Також НБУ виключив з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Страховий брокер «Гарантія майбутнього» на підставі поданої ним заяви.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 13 грудня.

Джерело: Мінфін
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