НБУ виключив з реєстрів 13 фінансових компаній

Національній банк виключив дванадцять небанківських фінансових установ з Державного реєстру фінансових установ та одну небанківську установу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кого виключили з реєстру

Зокрема, у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій з Державного реєстру фінансових установ виключено:

ТОВ «Фінансова компанія Капітал Фінанс»;

ТОВ «Рендолф Капітал»;

ТОВ «Коленді Файненс»;

ПТ «Ломбард Павленко і Компанія»;

ТОВ «Компані Фінанс»;

ТОВ «Маркет-Фінанс»;

ТОВ «ФК «Ірбіс Фактор»;

ТОВ «ФК «Конверсія»;

ТОВ «ФК «Кредіком Груп»;

ТОВ «ФК «Фінансовий світ».

Зазначається, що через відсутність чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з реєстру фінустанов виключено Державну інвестиційну компанію, а також НАК «Укрсвітлолізинг» — з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Крім того, з Державного реєстру фінансових установ виключено ТОВ «Атом Фінанс» у зв’язку з відсутністю протягом трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Також НБУ виключив з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ «Страховий брокер «Гарантія майбутнього» на підставі поданої ним заяви.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 13 грудня.