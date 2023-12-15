Курс валют на вечір 15 грудня: на міжбанку євро різко впало, а в обмінниках зросло

До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 15 грудня Закриття 15 грудня Зміни долар 36,98/37,00 37,04/37,06 6/6 євро 40,66/40,67 40,47/40,48 19/19

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,22−37,65 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,60, євро — 40,78−41,00 грн.

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