До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та у продажу.
15 грудня 2023, 17:39
Курс валют на вечір 15 грудня: на міжбанку євро різко впало, а в обмінниках зросло
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Відкриття 15 грудня
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Закриття 15 грудня
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Зміни
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36,98/37,00
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37,04/37,06
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6/6
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40,66/40,67
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40,47/40,48
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19/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,22−37,65 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,60, євро — 40,78−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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