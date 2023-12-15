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15 грудня 2023, 18:47

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриє дослідницький центр в Україні

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems створює окремий R&D-центр в Україні та планує наймати фахівців. Про це виконавчий директор компанії в Україні Олександр Бережний розповів виданню DOU.

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems створює окремий R&D-центр в Україні та планує наймати фахівців.
Фото: Quantum-Systems

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Він заявив, що R&D-підрозділ працюватиме на базі центру Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC), який компанія відкрила в Україні навесні. У ньому готують операторів дронів «Vector», також Центр став новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин.

За словами Бережного, значна частина роботи українського Центру SSTLC ще з квітня є дотичною до R&D, тож компанія прийняла рішення про створення окремого відділу для розробок і досліджень.

«Український R&D-підрозділ зростатиме, він поєднуватиме software і hardware інженерію. Яких саме фахівців ми шукатимемо, поки не можу сказати, — це питання опрацьовується… З безпекових міркувань я не можу повідомити, де саме географічно буде R&D-підрозділ, але він працюватиме на базі Центру SSTLC», — розповів Бережний.

Він уточнив, що у 2024 році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів «Vector», а на 2025-й планують вже повну збірку цих безпілотників.

«Щоб реалізувати ці плани, ми орендували приміщення площею кілька тисяч квадратних метрів для нашої команди з виробництва, досліджень і розробок. Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців», — зазначив Бережний.

Він додав, що компанія також розширюватиме свою українську команду інженерів із програмного й апаратного забезпечення.

При цьому влітку у Quantum-Systems стверджували, що не планують відкривати в Україні нові офіси, представництва чи R&D-центри

Quantum-Systems виробляє безпілотник «Vector», який може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв'язок, який передає відеопотік. Компанія співпрацює з Міністерством оборони України: на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів.

У грудні у Мінцифри повідомили, що німецька компанія відгукнулася на заклик уряду організувати виробництво в Україні, також Quantum-Systems стала резидентом «Дія City».

Джерело: Мінфін
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