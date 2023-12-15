Нацбанк популяризуватиме платежі за допомогою QR-коду — вони вже доступні 70% фізособам-власникам рахунків

Наразі понад 70% фізосіб-власників поточних рахунків мають можливість використовувати QR-код для переказів через свої банки, які вже реалізували у своїх платіжних застосунках обробку QR-коду у форматі Нацбанку .

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Про це повідомляється у листі Національного банку № 57−0008/92181, підписаному заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.

Регулятор має намір популяризувати QR-код у миттєвих платежах, для чого запрошує на 20 грудня експертів для обговорення таких питань:

Використання QR-коду для ініціювання переказів.

Алгоритми обробки QR-коду/Deeplink після їх сканування/активації.

Забезпечення єдиного досвіду користувачів під час використання QR-коду.

«Використання QR-коду як способу передачі реквізитів для здійснення переказів, набуває все більшої популярності у світі. Перевагами для платника є зручність, швидкість та безпомилковість створення платіжної інструкції, забезпечені шляхом її автоматичного формування у платіжному застосунку банку», — наголошується в документі Нацбанку.