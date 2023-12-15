Нацбанк популяризуватиме платежі за допомогою QR-коду — вони вже доступні 70% фізособам-власникам рахунків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2023, 16:23

Нацбанк популяризуватиме платежі за допомогою QR-коду — вони вже доступні 70% фізособам-власникам рахунків

Наразі понад 70% фізосіб-власників поточних рахунків мають можливість використовувати QR-код для переказів через свої банки, які вже реалізували у своїх платіжних застосунках обробку QR-коду у форматі Нацбанку.

Наразі понад 70% фізосіб-власників поточних рахунків мають можливість використовувати QR-код для переказів через свої банки, які вже реалізували у своїх платіжних застосунках обробку QR-коду у форматі Нацбанку.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПро це повідомляється у листі Національного банку № 57−0008/92181, підписаному заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про це повідомляється у листі Національного банку № 57−0008/92181, підписаному заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.

Регулятор має намір популяризувати QR-код у миттєвих платежах, для чого запрошує на 20 грудня експертів для обговорення таких питань:

  • Використання QR-коду для ініціювання переказів.
  • Алгоритми обробки QR-коду/Deeplink після їх сканування/активації.
  • Забезпечення єдиного досвіду користувачів під час використання QR-коду.

«Використання QR-коду як способу передачі реквізитів для здійснення переказів, набуває все більшої популярності у світі. Перевагами для платника є зручність, швидкість та безпомилковість створення платіжної інструкції, забезпечені шляхом її автоматичного формування у платіжному застосунку банку», — наголошується в документі Нацбанку.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
15 грудня 2023, 17:44
#
Видели эти платежи по QR кодам с конскими комиссиями…
+
0
Три літри
Три літри
15 грудня 2023, 19:42
#
Інна, ви знов брешете.

У цих платежів немає ніяких комісій, крім тих які банк вписав в тариф вашої карти. В купі банків банківський переказ немає комісії — обирайте правильний банк.
+
0
innapcholko
innapcholko
15 грудня 2023, 21:17
#
Вы сами обвиняете во лжи, причем голословно!

У меня есть факты!
Вот пример квитанций с QR кодами! Те что раздает полиция в штрафах — комиссия где-то 1.5−2%.

Да там платежи по реквизитам!!, но сервис через который платеж идет — дерет комисси!!!

То-же самое делаеться в кабинете налоговой!

Можно платить самостоятельно — что по факту и делаеться — но от QR котов толку нет, ибо ссылки на сервисы с конской комиссией!!!

Видно вы уже давно за границей и не участвуете во всей кухне что твариться в Украине…
+
0
Три літри
Три літри
15 грудня 2023, 19:41
#
Платежі через QR-коди зроблеми трохи через жогу: немає можливості вибрати через який банк платити, треба сканувати застосунком саме того банку через який збираєшься робити платіж.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами