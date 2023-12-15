Наразі понад 70% фізосіб-власників поточних рахунків мають можливість використовувати QR-код для переказів через свої банки, які вже реалізували у своїх платіжних застосунках обробку QR-коду у форматі Нацбанку.
15 грудня 2023, 16:23
Нацбанк популяризуватиме платежі за допомогою QR-коду — вони вже доступні 70% фізособам-власникам рахунків
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Про це повідомляється у листі Національного банку № 57−0008/92181, підписаному заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.
Регулятор має намір популяризувати QR-код у миттєвих платежах, для чого запрошує на 20 грудня експертів для обговорення таких питань:
- Використання QR-коду для ініціювання переказів.
- Алгоритми обробки QR-коду/Deeplink після їх сканування/активації.
- Забезпечення єдиного досвіду користувачів під час використання QR-коду.
«Використання QR-коду як способу передачі реквізитів для здійснення переказів, набуває все більшої популярності у світі. Перевагами для платника є зручність, швидкість та безпомилковість створення платіжної інструкції, забезпечені шляхом її автоматичного формування у платіжному застосунку банку», — наголошується в документі Нацбанку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
У цих платежів немає ніяких комісій, крім тих які банк вписав в тариф вашої карти. В купі банків банківський переказ немає комісії — обирайте правильний банк.
У меня есть факты!
Вот пример квитанций с QR кодами! Те что раздает полиция в штрафах — комиссия где-то 1.5−2%.
Да там платежи по реквизитам!!, но сервис через который платеж идет — дерет комисси!!!
То-же самое делаеться в кабинете налоговой!
Можно платить самостоятельно — что по факту и делаеться — но от QR котов толку нет, ибо ссылки на сервисы с конской комиссией!!!
Видно вы уже давно за границей и не участвуете во всей кухне что твариться в Украине…