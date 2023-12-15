Кабінет міністрів на засіданні 15 грудня схвалив проєкт закону «Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій». Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
15 грудня 2023, 17:56
Україна розірве угоду з Білоруссю про взаємний захист інвестицій
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«Законопроєктом пропонується припинити дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій, вчиненої 14 грудня 1995 року в Києві та ратифікованої законом України від 6 грудня 1996 року № 576/96-ВР», — зазначив Мельничук.
Нагадаємо
У листопаді Кабмін зупинив дію угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки в частині відносин з урядами рф та Республіки Білорусь.
Раніше Кабмін зупинив співпрацю з росією та Білоруссю в рамках угоди СНД щодо боротьби зі злочинністю.
Джерело: Мінфін
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