Агрохолдинг «МХП» готовий достроково викупити свої євробонди за 95% номіналу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2023, 16:46

Агрохолдинг «МХП» готовий достроково викупити свої євробонди за 95% номіналу

Агрохолдинг «МХП», який викупив у листопаді 30,2% випуску єврооблігацій із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу, запропонував власникам решти єврооблігацій на $349,2 млн викупити їх за ціною 95% від номіналу. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Агрохолдинг «МХП», який викупив у листопаді 30,2% випуску єврооблігацій із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу, запропонував власникам решти єврооблігацій на $349,2 млн викупити їх за ціною 95% від номіналу.
Фото: censor.net

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«МХП» домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.

Прийом заявок на викуп облігацій за вказаною ціною завершиться 4 січня о 17:00 за Нью-Йорком, після чого до 19 січня ціна буде знижена до 85% від номіналу, а розрахунки очікуються 23 січня або близько до цієї дати.

«МХП» зазначає, що для дострокового викупу євробондів планує використати надане їй великими міжнародними фінансовими інституціями розвитку (МФІ) фінансування, а також наявні грошові ресурси компанії.

Щодо ціни «МХП» зазначив, що після завершення першого тендера, який було оголошено 25 вересня і завершено 10 листопада, ринкова ціна її облігацій істотно зросла, і вони постійно торгуються за ціною вище 90% від номіналу.

«МХП» наприкінці вересня зробив пропозицію про достроковий викуп своїх єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу. За підсумками пропозиції МХП домовився про викуп облігацій на $150,8 млн.

За даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів «МХП» з купоном 7,75% та погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% від номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, проте наразі вони відновилися до 91,5% від номіналу.

У піврічному звіті «МХП» вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України. Проте агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими Нацбанком України, експортний виторг має бути репатрійований в Україну протягом шести місяців, що обмежує здатність «МХП» використовувати ці кошти для погашення заборгованості. Тому «МХП» закликав власників облігацій погодитися на викуп, оскільки компанія не може гарантувати, що ця ліквідність буде збережена і облігації будуть погашені у строк.

Нагадаємо

«МХП» за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% — до $1,56 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
54022684
54022684
15 грудня 2023, 18:00
#
Респект таким компаніям, які не кидають інвесторів, а платять по рахункам, навіть під час війни, ще й підвищуючи котировки своїх бондів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами