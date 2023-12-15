З початку року на соцвиплати було спрямовано 408 мільярдів

У січні - листопаді 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 407,9 млрд грн, зокрема у листопаді - 36,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Деталі

Кошти було спрямовано:

249,2 млрд грн (із них у листопаді - 22,7 млрд грн) — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

93,8 млрд грн (із них у листопаді - 8,2 млрд грн) — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

39,8 млрд грн (із них у листопаді - 3,3 млрд грн) — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

22,2 млрд грн (із них у листопаді - 2,0 млрд грн) — на соціальний захист дітей та сім'ї;

2,7 млрд грн (із них у листопаді - 0,5 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,2 млрд грн (із них у листопаді - 0,02 млрд грн) — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

«Важливо відзначити, що в цьому році за рахунок міжнародних партнерів 100 % профінансовано пенсії, житлові субсидії, надано допомогу дітям і малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за донорські кошти, які посилюють спроможність держбюджету щодо забезпечення соціальних видатків», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.