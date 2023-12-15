Благодійна ініціатива «Стражі світла» стартувала у магазинах «EVA»

Українських дітей-сиріт, які були перевезені до Туреччини Фондом Руслана Шостака, в рамках найбільшої евакуації дітей з часів Другої Світової війни підтримали 27 відомих українських та міжнародних брендів, повідомляє портал All Retail .

Акція «Стражі світла» організована спільно лінією магазинів Eva та Фондом Руслана Шостака.

Ініціатива спрямована на підтримку українських дітей-сиріт, які були перевезені до Туреччини в рамках проєкту «Дитинство без війни».

Партнерами ініціативи «Стражі світла» стали 27 відомих українських та міжнародних брендів: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, «Диво», «Фрекен БОК», «Ясне сонечко», LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, «МИЛАМ», Bob Snail, Ziaja baby, «Добра Господарочка», TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

З 14 грудня 2023 по 15 січня 2024 р. купуйте в EVA або на EVA.UA товари брендів-партнерів ініціативи «Стражі світла». Частина коштів від продажу буде перерахована на користь підопічних проєкту «Дитинство без війни».