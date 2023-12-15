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15 грудня 2023, 15:40

Майже половина користувачів Binance використовує криптовалюти, щоб отримати додатковий дохід — опитування

Майже половина (45%) користувачів використовують криптовалюту не лише як інвестицію, але і як спосіб заробітку додаткових коштів. Про це свідчать дані опитування криптовалютної біржі Binance.

Майже половина (45%) користувачів використовують криптовалюту не лише як інвестицію, але і як спосіб заробітку додаткових коштів.
Фото: pixabay.com

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На основі вибірки з понад 1000 респондентів, виявилось, що багато хто бачить у криптовалюті засіб для заощадження (19%) та захисту від інфляції (9%). 36% респондентів вказали, що основною мотивацією для використання крипти є досягнення фінансової безпеки та незалежності.

Окрім фінансової незалежності, користувачі також зазначили, що криптовалюта допомагає їм економити на комісіях і часі при роботі з традиційними фінансовими системами.

Більше третини поділилися тим, що високі комісії (19%) і повільний час транзакцій (14%) були найбільшими проблемами при роботі з традиційними фінансовими системами та послугами.

Інші ключові результати опитування

  • 76% вважають, що криптовалюта може допомогти зменшити фінансову нерівність, пропонуючи більше прозорості та безпеки у фінансових операціях;
  • 23% користуються криптовалютою для доповнення свого основного доходу, а інші для заощаджень на майбутнє;
  • 36% використовують криптовалюту для щотижневих покупок, зокрема для онлайн-шопінгу, міжнародних операцій та покупок у фізичних магазинах;
  • більшість (59%) користуються криптовалютою вже більше року;
  • 36% використовують криптовалюту для накопичення коштів, цінуючи фінансову незалежність, яку вона пропонує.

На недавньому Binance Super MeetUp у Львові були представлені статистичні дані, що відкривають аспекти поведінки українських користувачів криптовалют.

Майже половина (49%) користувачів Binance в Україні дотримуються стратегії «hold on for dear life» (HODL), що означає довгострокове збереження криптовалютних активів.

«Це свідчить про високий рівень довіри до майбутнього розвитку криптовалют та бачення їх як довгострокових інвестицій», — йдеться в повідомленні Binance.

Окрім цього, 23% користувачів активно торгують на криптовалютному ринку, а 22% — отримують пасивний додатковий дохід.

Опитування

Результати опитування базуються на загальній вибірці 1,172 осіб. Опитування проводилося з 15 листопада по 6 грудня 2023 року на платформі Binance Survey і було відкрите для користувачів, зареєстрованих в Азії та Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, у Європі, Африці та Латинській Америці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
15 грудня 2023, 16:05
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Краще тримати в криптовалюті чим в кармані фантіки які обесцінюються. Я тільки купив уже в плюсі. Навіть долари і євро стільки не приносять прибутку.
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 грудня 2023, 18:22
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Всё оцифровуеться и выводит в более свободное рабство, но всё ещё остаётся рабством:)
Налички в будущем не будет)
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