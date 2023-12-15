У рамках акції «Зимовий шанс» від Агропросперіс Банку розмістіть депозит в гривнях та отримайте можливість виграти смартфон iPhone 15 Pro 128 GB або планшет iPad!
Новини компанії
15 грудня 2023, 12:30
Акція від Агропросперіс Банку: відкривайте депозит та беріть участь у розіграші Apple iPhone 15 Pro
Для участі в акції відкрийте або автоматично пролонгуйте депозит в гривні на строк 9 або 12 місяців на суму від 50 000 грн. Кількість вкладів необмежена.
Акція діє з 15 грудня 2023 року по 15 березня 2024 року включно в усіх відділеннях банку та інтернет- банкінгу AP Bank.
Детальні умови акції читайте на сайті банку.
Скористайтеся шансом відкрити депозит під високі відсотки в Агропросперіс Банку та виграти новенький гаджет!
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі