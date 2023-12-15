Акція від Агропросперіс Банку: відкривайте депозит та беріть участь у розіграші Apple iPhone 15 Pro

У рамках акції «Зимовий шанс» від Агропросперіс Банку розмістіть депозит в гривнях та отримайте можливість виграти смартфон iPhone 15 Pro 128 GB або планшет iPad!

Для участі в акції відкрийте або автоматично пролонгуйте депозит в гривні на строк 9 або 12 місяців на суму від 50 000 грн. Кількість вкладів необмежена.

Акція діє з 15 грудня 2023 року по 15 березня 2024 року включно в усіх відділеннях банку та інтернет- банкінгу AP Bank.

Детальні умови акції читайте на сайті банку.

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