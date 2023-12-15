Британія ввела нові санкції проти росії

Уряд Великої Британії схвалив закон щодо обмежень на товари, технології та джерела фінансування, які могли б підтримувати війну росії проти України. Про це пише Укрінформ.

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Як ідеться в пресрелізі британського уряду, нові обмеження заборонять експорт низки товарів, які можуть бути використані у військовому чи промисловому призначенні, а також найновіших товарів, які Україна знайшла на полі бою, включно із запчастинами машин та електронікою. Також уряд заборонить імпорт деяких російських металів.

Крім того, уряд Великої Британії представляє окреме рішення про заборону імпорту алмазів з росії, та планує запровадити заборону на допоміжні послуги, пов’язані з металами, коли це можна буде зробити спільно з міжнародними партнерами.

Також передбачено низку фінансових заходів, спрямованих на підтримку компаній, які вирішують вийти з росії.

Крім того, уряд посилить обмеження проти російського фінансового сектора, і зобов’яже дотримуватись більшої прозорості в декларуванні активів у Великій Британії. Ці заходи набудуть чинності вже з 26 грудня.

Відповідно до торговельних даних 2021 року, цей пакет містить обмеження на 70 млн фунтів стерлінгів щодо потенційного експорту Великої Британії до росії та 67 млн фунтів стерлінгів імпорту з рф до Британії, а також посилення санкцій щодо експорту товарів на 662 млн фунтів стерлінгів, що вже підпадають під обмеження.