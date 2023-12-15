НБУ оштрафував 9 фінансових компаній та 2 ломбарди

Національний банк оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та шість фінансових компаній — за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора. Про це йдеться в повідомленні НБУ.