Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 343 890 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 грудня 2023, 8:26
Втрати ворога за 14 грудня: 1090 російських окупантів, 14 танків та 20 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 343890 (+1090) осіб,
- танків — 5706 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 10654 (+38) од,
- артилерійських систем — 8099 (+11) од,
- РСЗВ — 920 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6226 (+20),
- крилаті ракети — 1608 (+2),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10699 (+24) од,
- спеціальна техніка — 1189 (+4).
Джерело: Мінфін
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