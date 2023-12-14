Курс валют на вечір 14 грудня: євро на міжбанку різко пішло вгору

До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 37 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 14 грудня Закриття 14 грудня Зміни долар 37,02/37,04 36,98/37,00 4/4 євро 40,29/40,30 40,66/40,66 37/36

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,85 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,65, євро — 40,70−40,86 грн.

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