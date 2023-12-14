До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 37 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.
14 грудня 2023, 17:39
Курс валют на вечір 14 грудня: євро на міжбанку різко пішло вгору
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 14 грудня
|
Закриття 14 грудня
|
Зміни
|
37,02/37,04
|
36,98/37,00
|
4/4
|
40,29/40,30
|
40,66/40,66
|
37/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,70 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,85 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,65, євро — 40,70−40,86 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1
«
Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв`язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо абонентам ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ телефони і відключити послугу VoLTE — це можна зробити в налаштуваннях телефону.
«
https://www.facebook.com/misha.nestor/posts/pfbid02GvyAGeHdaL6sAVZb4rBwVr4oPsUPpQeMRFZFe2FukipRLqghBbubvtgSzX5mWgyRl