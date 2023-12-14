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14 грудня 2023, 16:59

SpaceX має намір збільшити ринкову вартість до $180 мільярдів

Компанія SpaceX збирається продавати свої цінні папери по $97 за кожен. Така ціна передбачає, що капіталізація космічної фірми Ілона Маска складає близько 180 мільярдів доларів. Про це повідомляють аналітики LBLV.

Протягом минулого тижня з'явилася інформація, що SpaceX обговорювала з інвесторами продаж цінних паперів по 95 доларів за кожен, що передбачає загальну вартість компанії на рівні 175 мільярдів доларів. Підвищена оцінка космічної фірми говорить про те, що серед ринкових гравців зберігається високий попит на її акції й вони все ще сильно цікавляться Starlink, який активно розвивається. При цьому повідомляється, що умови та розмір пропозиції здатні змінитись.

SpaceX поки не планує проводити IPO акцій Starlink

Інформація про плани космічної фірми Ілона Маска щодо продажу цінних паперів з'являлася і раніше. При цьому повідомлялося, що йшлося про ту ж ціну, яка була зафіксована у середині літа. Тоді SpaceX уклала з інвесторами домовленості про продаж цінних паперів по $81 кожен. Спочатку передбачалося, що оцінна вартість фірми в ході нового продажу її акцій становитиме близько $150 мільярдів.

У lblv.com нагадують: у листопаді з'явилася інформація, що SpaceX думає над IPO цінних паперів проєкту супутникового інтернету Starlink. На неї досить швидко відреагував сам Ілон Маск, який заявив, що наразі всі повідомлення щодо таких планів не відповідають дійсності.

Ярослав Кравцов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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