Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптації — ЄБА

52% експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% - що він сприяв розвитку їхнього бізнесу. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та EY в Україні.

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Оцінки бізнесу

Цьогоріч найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства — 2,63 балів.

Зокрема, 39% оцінюють її негативно, і 52% — задовільно. Порівняно з минулим роком знизилась кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним — з 26% до поточних 9%.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, протиріччя і неоднозначні положення та його складність.

42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цей фактор отримав оцінку 2,67 балів. Так само як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Тільки 17% вважають її легкою (20% у 2022 році). Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість.

Майже незмінною залишилась оцінка якості податкового обслуговування — 3,03 балів. Близько половини респондентів, а саме 48% вважають якість обслуговування задовільною, 31% - задоволені обслуговуванням і 21% - не задоволені. За відгуками 46% респондентів, їм було легко сконтактувати з податковою службою і тільки 16% було складно це зробити. У 17% опитаних компаній питання були вирішені задовільним чином, у 63% — частково.

Оцінка фіскального тиску отримала найкраще значення — 3,07 балів. Втім учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком.

Кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску стосовно своєї компанії залишається низькою — лише 7% відзначили відсутність тиску (для порівняння — 4% у 2022 році та 36% у 2021 році). Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% — про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами — про це повідомляють 64% опитаних. Суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Минулого року таких було 27% та 23% відповідно.

Серед опитаних компаній 52% повідомляють, що у 2023 році вони стикались з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% — з недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосування пені. По 17% опитаних повідомили про проблеми отримання відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, в сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).

Методика дослідження

Дослідження «Податковий індекс» Європейської Бізнес Асоціації проводиться з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства; обтяжливість/легкість адміністрування податків; фіскальний тиск; якість податкового обслуговування.

У поточній хвилі опитування взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній Асоціації. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня.