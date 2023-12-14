Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг рекордних $8 мільярдів

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Торгівля з Туреччиною

За його словами, обсяг торгівлі між двома країнами досяг найвищого рівня — $8 млрд у 2023 році, що є історичним максимумом. У т.ч. $3 млрд становив експорт.

«Маємо турецькі інвестиції, які досягли приблизно 300 млн дол. за 22 місяці з початку війни. <…> турецькі інвестори залишаються країною, яка найбільше інвестує в Україну», — сказав Пехліван.

«Сподіваюся, коли набуде чінності Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, яка була підписана під час візиту нашого президента в Україну 3 лютого 2022 року, за три тижні до війни, але ратифікація якої було відкладена в парламентах через війну, обсяг торгівлі між двома країнами перевищить $10 млрд», — сказав Пехліван.

За словами голови бізнес-асоціації, економіки двох країн не є конкурентними, а взаємодоповнюють одна одну.

«Хоча через війну економіка України скоротилася на 30%, а обсяг її зовнішньої торгівлі зменшився на третину, цьогоріч ми б'ємо черговий рекорд експорту. Сьогодні Туреччина увійшла до трійки лідерів в Україні як за показниками експорту, так й імпорту», — сказав Пехліван.

Він уточнив, що значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері, зокрема, працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

«Турецькі компанії, особливо ті, що інвестують у сферу відновлюваної енергетики, запізнилися на український ринок. Однак цей пізній вступ, який зазвичай був недоліком, під час війни перетворився на перевагу. Тому що на сьогодні 90% потужностей вітроенергетики України і 30% потужностей сонячної енергетики знаходяться на території окупованих росією регіонів», — передає видання слова Пехлівана.

Керівник асоціації також нагадав, що турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, має близько 5 тис. співробітників.