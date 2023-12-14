Ціни на автогаз продовжують знижуватись

З 13 по 14 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 1,01 грн/л, до 33,17 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», повідомляє еnkorr.

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На автозаправних станціях WOG і ОККО автогаз подешевшав на 1,05 грн/л і 1,13 грн/л — у середньому до 33,61 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На 1 грн/л скинули ціну на автогаз Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, «Катрал» і «Авантаж 7».

Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп», UPG, «Укрнафта» та інші знизили ціни на 0,25−2,4 грн/л.

Причини зниження ціни

На аукціоні Української енергетичної біржі 12 грудня вартість скрапленого газу знизилась до 35 000−36 000 грн/т, що на 6 200 грн/т менше за результат торгів 8 грудня і на 25 000 грн/т менше за середню ціну в листопаді.

Різке падіння цін спричинено як потужними імпортними обсягами, так і суттєвим падінням споживання.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 13 по 14 грудня 2023 р., грн/л: