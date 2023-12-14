Ексакціонеру Приватбанку Вітязю не вдалося через суд повернути акції банку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 грудня 2023, 13:06

Ексакціонеру Приватбанку Вітязю не вдалося через суд повернути акції банку

Господарський суд міста Київ закрив провадження у справі за позовом ексакціонера Приватбанку Олександра Вітязя до Міністерства фінансів про визнання недійсним договору продажу акцій державі під час націоналізації банку та зобов’язання повернути йому акції фінустанови. Про це повідомляє пресслужба банку.

Господарський суд міста Київ закрив провадження у справі за позовом ексакціонера Приватбанку Олександра Вітязя до Міністерства фінансів про визнання недійсним договору продажу акцій державі під час націоналізації банку та зобов’язання повернути йому акції фінустанови.
Фото: agronews.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що провадження було закрите на підставі норм Закону 590-ІХ.

«Приватбанк вітає рішення суду про закриття чергової справи про оскарження націоналізації, яка тягнулась з 2018 року. З моменту націоналізації банку, ексвласники та ексменеджмент постійно намагалися через суд повернути собі вплив та акції.

Тому подібні рішення українських судів на користь держави, які були прийняті протягом цього року у справах Дубілета, Коломойського, Боголюбова, — свідчення того, що судова система працює і верховенство права в Україні діє. Це важливо як для громадян, так і для наших міжнародних партнерів", — заявили в банку.

Читайте також: Приватбанк не повернуть колишнім власникам: суд ухвалив остаточне рішення

Хто такий Олександр Вітязь

До націоналізації Приватбанку Олександр Вітязь був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером.

У 2017 році Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подав позови про оскарження націоналізації та bail-in.

У Приватбанку зазначили, що після ухвалення Закону 590-ІХ та успішного застосування його норм Великою Палатою Верховного Суду, частина «оскаржувачів» націоналізації забрала свої позови або ж справи були закриті судом.

Відповідно до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами банку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами