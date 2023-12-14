Ексакціонеру Приватбанку Вітязю не вдалося через суд повернути акції банку

Господарський суд міста Київ закрив провадження у справі за позовом ексакціонера Приватбанку Олександра Вітязя до Міністерства фінансів про визнання недійсним договору продажу акцій державі під час націоналізації банку та зобов’язання повернути йому акції фінустанови. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що провадження було закрите на підставі норм Закону 590-ІХ.

«Приватбанк вітає рішення суду про закриття чергової справи про оскарження націоналізації, яка тягнулась з 2018 року. З моменту націоналізації банку, ексвласники та ексменеджмент постійно намагалися через суд повернути собі вплив та акції.

Тому подібні рішення українських судів на користь держави, які були прийняті протягом цього року у справах Дубілета, Коломойського, Боголюбова, — свідчення того, що судова система працює і верховенство права в Україні діє. Це важливо як для громадян, так і для наших міжнародних партнерів", — заявили в банку.

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Хто такий Олександр Вітязь

До націоналізації Приватбанку Олександр Вітязь був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером.

У 2017 році Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подав позови про оскарження націоналізації та bail-in.

У Приватбанку зазначили, що після ухвалення Закону 590-ІХ та успішного застосування його норм Великою Палатою Верховного Суду, частина «оскаржувачів» націоналізації забрала свої позови або ж справи були закриті судом.

Відповідно до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами банку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів.