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14 грудня 2023, 12:31

НБУ та НКЦПФР підготують нову версію закону про криптовалюти

Національний банк і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) підготують оновлену версію законодавства про регулювання криптовалютного ринку в Україні. Про це йдеться в меморандумі, укладеному між урядом країни та МВФ.

Національний банк і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) підготують оновлену версію законодавства про регулювання криптовалютного ринку в Україні.
Фото: pixabay.com

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Згідно з документом, Міжнародний валютний фонд попередив про загрози ринку віртуальних активів для стабільності цін та ефективності монетарної політики.

Для запобігання ризикам уряду України рекомендовано вдосконалити наявну правову базу з урахуванням технічної допомоги МВФ і привести її у відповідність до передової міжнародної практики.

Коли представлять новий документ

Очікується, що новий документ представлять до кінця червня 2024 року.

Нагадаємо

Набуття чинності затвердженого 2021 року закону «Про віртуальні активи» відкладено до ухвалення оподаткування операцій із цифровими активами. Крім того, сам текст нормативного акта було оновлено з урахуванням норм європейського регламенту MiCA.

17 листопада 2023 року парламент зареєстрував альтернативний проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 грудня 2023, 14:33
#
Жодна країна ще не виграла від співпраці з мвф. Схаменіться.
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0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
14 грудня 2023, 15:08
#
МВФ существует для того что бы регулировать страны и зарабатывать себе деньги… так что да с чего бы кто-то от этого выиграл :)
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