Оновлення Worldcoin, SEC обговорила запуск біткоїн-ETF: що нового на крипторинку

Worldcoin додав підтримку Telegram, Reddit, Shopify і Minecraft

Проєкт Worldcoin Сема Альтмана випустив оновлення, яке включає інтеграцію з додатками Telegram, Reddit, Minecraft, Shopify і Mercado Libre.

Протокол World ID 2.0 «полегшує розпізнавання ботів і верифікованих людей в інтернеті, зберігаючи при цьому конфіденційність у популярних додатках і сервісах».

До оновлення платформа вже могла підключатися до Discord, Talent Protocol і Auth0 від Okta.

«За допомогою цифрового паспорта люди можуть підтвердити, що вони реальні, не розкриваючи свою особистість, а бренди можуть гарантувати використання їхніх пропозицій і послуг за призначенням», — заявили у Worldcoin.

За даними Worldcoin, 2,6 млн користувачів уже підтвердили свій World ID за допомогою «сфери». У Чилі та Аргентині сервісом скористався 1% населення, а в Португалії — 2%.

На тлі виходу оновлення токен WLD за добу зріс на 10% — з $2,3 до $2,56. За даними CoinGecko, капіталізація активу зросла до $312 млн.

Нагадаємо, протокол World ID заснований на доказах із нульовим розголошенням. Він являє собою інструмент, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою біометричних даних або номера телефону.

BlackRock внесла зміни до структури запропонованого спотового біткоїн-ETF

Інвестиційна компанія BlackRock внесла зміни в структуру запропонованого спотового біткоїн-ETF, які зачіпають випуск нових акцій. Це випливає з меморандуму Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Внесені компанією зміни дозволять авторизованим учасникам випускати акції за готівку. Це, ймовірно, відкриє доступ регульованим фінансовим установам до криптофонду, які не можуть тримати біткоїни або похідні криптопродукти на своєму балансі через обмеження.

Згідно з оновленою моделлю, компанії переказуватимуть кошти на рахунок брокера-дилера. Він надалі конвертує їх у біткоїн, після чого розмістить цифрові активи у кастодіального провайдера ETF. У випадку BlackRock такий сервіс надає Coinbase Custody.

SEC обговорила запуск біткоїн-ETF з кількома заявниками

Протягом останнього тижня представники BlackRock, Grayscale, Franklin Templeton і Fidelity обговорили з чиновниками з Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) пропозиції на запуск спотового біткоїн-ETF. Про це повідомив аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт.

На обговоренні були присутні співробітники департаменту торгівлі та ринків, а також департаменту корпоративних фінансів регулятора.

«Це два підрозділи, які зрештою вирішать, чи будуть схвалені або відхилені 19b-4 і S-1 і коли це станеться», — пояснив Сейффарт.

Перші подібні зустрічі відбулися в листопаді. За словами Reuters, це є ознакою переходу до фінальної стадії перед реєстрацією продукту. Подібну точку зору поділяє і Сейффарт.

Юрист Скотт Джонссон спрогнозував одноразове схвалення регулятором усіх заявок на інструмент до 10 січня 2024 року.

Сейффарт закликав не орієнтуватися на думку про приплив $100 млрд у спотовий біткоїн-ETF. Він зазначив, що сьогодні обсяг ативів під управлінням «золотих» біржових фондів становить $95 млрд і підйом до цього показника тривав із 2004 року.

«Продукти, які отримують такий значний приплив коштів, були б вкрай рідкісним випадком успіху, навіть якщо вимірювати його протягом кількох років», — пояснив він.

Криптобіржа Bitnomial отримала ліцензію клірингової палати в США

Криптовалютна біржа Bitnomial стала першою платформою в США, яка отримала ліцензію на створення клірингової палати. Відповідне рішення Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) ухвалила 13 грудня 2023 року.

До цього регулятор схвалив заявку компанії на ведення брокерсько-дилерської діяльності у квітні 2020 року. CEO Bitnomial Люк Херстен упевнений, що саме таким буде майбутнє криптовалютної індустрії, регульованим і прозорим.

«Наша мета — глобальна платформа для торгівлі деривативами в США, яка ознаменує перехід від традиційної застави у фіаті та бондах до використання віртуальних активів для цієї мети. Це торкнеться не тільки торгівлі криптовалютами, а й фізичних і цифрових товарів», — заявив Херстен.

За його словами, Bitnomial тривалий час працювала над розширенням охоплення ринків, але робила це «за лаштунками». За словами Херстена, тепер, коли платформа отримала необхідні ліцензії, компанія планує переключитись на розширення переліку доступних продуктів і клієнтської бази.

Ліцензія клірингової палати дасть змогу Bitnomial здійснювати взаєморозрахунки за маржинальними ф’ючерсними та опціонними контрактами шляхом заліку взаємних вимог.