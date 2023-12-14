Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 342 800 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 грудня 2023, 8:35
Втрати ворога за 13 грудня: 1300 російських окупантів, 10 танків та 33 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 342800 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks — 5692 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV — 10616 (+22) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 8088 (+12) од,
- РСЗВ / MLRS — 920 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 605 (+0) од,
- літаків / aircraft — 324 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 6206 (+33),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1606 (+10),
- кораблі /катери / warships / boats — 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 10675 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 1185 (+9)
Джерело: Мінфін
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