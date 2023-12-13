Курс валют на вечір 13 грудня: долар продовжує ріст, євро не відстає

До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро також зросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 13 грудня Закриття 13 грудня Зміни долар 36,99/37,01 37,02/37,04 3/3 євро 39,89/39,91 39,96/39,97 7/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,22−37,75 грн. Євро купують за 40,15 грн, а продають за 40,78 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,67, євро — 40,50−40,70 грн.

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