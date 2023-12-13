До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро також зросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
13 грудня 2023, 17:34
Курс валют на вечір 13 грудня: долар продовжує ріст, євро не відстає
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Відкриття 13 грудня
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Закриття 13 грудня
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Зміни
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36,99/37,01
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37,02/37,04
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3/3
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39,89/39,91
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39,96/39,97
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,22−37,75 грн. Євро купують за 40,15 грн, а продають за 40,78 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,67, євро — 40,50−40,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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