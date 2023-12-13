росія за допомогою ПВК «Вагнер» заробляє мільярди доларів на торгівлі африканським золотом

росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну заробила понад $2,5 млрд на торгівлі африканським золотом, використовуючи для цього так звану «групу Вагнер». Про це йдеться в розслідуванні Blood Gold Report.

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Встановлено, що у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) підставна компанія «Вагнера» отримала ексклюзивні права на шахту Ндассіма, найбільшу золоту шахту в країні, в обмін на підтримку авторитарного режиму.

У Судані «російська компанія» взяла під контроль великий нафтопереробний завод, який дозволив «Вагнеру» стати домінуючим покупцем необробленого суданського золота, з кількома обліковими записами російських військово-транспортних літаків, які доставляли оброблене золото з країни.

У Малі військова хунта, яка пов’язана з «Вагнером», та захопила контроль в країні у травні 2021 року, отримує мільйонні доходи, контролюючи чотири найбільші гірничодобувні компанії - Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining і Allied Gold Corporation.

Причому, більша частина надходжень проходить готівкою — щонайменше $10,8 млн на місяць. А покупці знаходяться навіть в країнах заходу. Так, канадська компанія Barrick Gold — найбільший платник податків країни — лише за перше півріччя 2023 року заплатила хунті Малі $206 млн.

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У ЦАР і Судані, де пов’язані з «Вагнером» організації вже підпадають під міжнародні санкції, кремлівські ставленики покладаються на складні контрабандні маршрути та тактику корпоративних підступів, щоб вивезти великі обсяги кривавого золота з Африки до таких місць, як росія та ОАЕ, де воно змішується з іншими законними джерелами золота та перетворюється на готівку.