Кабмін погодив підготовку до приватизації ще двох спиртзаводів

Кабінет міністрів вніс зміни в нормативні акти, необхідні для приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств «Ічнянський спиртовий завод» та «Червоненський завод продтоварів». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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Згідно з рішенням, Фонд державного майна отримав підстави припинити реорганізацію цих заводів та можливість їх приватизувати. Відповідно, кошти з їх продажу надійдуть до державного бюджету.
«Ічнянський спиртовий завод» — підприємство харчової промисловості в місті Ічня Чернігівської області. У січні 2003 року отримав дозвіл розпочати виробництво високооктанових оксигеновмісних добавок до бензину. Також завод виробляв етиловий спирт та ізоаміловий спирт для потреб хімічної промисловості та барду, лікеро-горілчані вироби. Перебуває в стані припинення юридичної особи. У 2014 році вже не функціонував.
«Червоненський завод продовольчих товарів» розташований у селищі Червоне, що на Житомирщині. Спроможний виробляти органічні розчинники, скломийні рідини на основі технології спиртового виробництва, а також спирт, лікеро-горілчані вироби, лікери, морси, наливки, соки. Як сировина використовується меляса (патока) відходи перероблення цукрового буряка, можливе використання зерна. Перебуває в стані припинення юридичної особи.
У відомстві також нагадали, що у серпні цього року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн.
У вересні найдорожчим за всю історію малої приватизації лотом, який Фонд виставив на аукціон, став Зарубинський спиртзавод у Тернопільській області. Стартова ціна — 245,4 млн грн.
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