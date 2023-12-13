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13 грудня 2023, 14:41

Азіатські валюти падають на фоні стабільного долара

Більшість азіатських валют відступили в середу, у той час, як долар встояв, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США викликали сумніви в тому, що Федеральна резервна система дасть сигнал за підсумками засідання пізніше цього ж дня, пише Іnvesting.

Більшість азіатських валют відступили в середу, у той час, як долар встояв, оскільки слабкі дані щодо інфляції в США викликали сумніви в тому, що Федеральна резервна система дасть сигнал за підсумками засідання пізніше цього ж дня, пише Іnvesting.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРегіональні валюти зазнавали певних втрат на останніх сесіях, тоді як долар відновився на ознаках стійкості американського ринку праці.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регіональні валюти зазнавали певних втрат на останніх сесіях, тоді як долар відновився на ознаках стійкості американського ринку праці. Дані за листопад також показали незначне зростання інфляції, що вказує на те, що економіка США, можливо, охолоджується не так швидко, як очікувала ФРС.

Ця думка вплинула на більшість азіатських валют, як і побоювання, що зберігаються, з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї.

Китайський юань втратив 0,1%, продовживши втрати після гнітючих даних щодо інфляції у вихідні. У листопаді Китай ще більше сповз на територію дезінфляції, що вказує на те, що економічні умови в країні залишаються слабкими.

Японська єна втратила 0,1%, відігравши велику частину нещодавнього ралі після повідомлень ЗМІ про те, що Банк Японії не поспішає посилювати свою ультрам'яку політику.

Засідання Банку Японії відбудеться наступного тижня, але очікується, що центральний банк не змінюватиме негативної процентної ставки.

Австралійський долар втратив 0,1%, а сінгапурський долар — 0,2%.

Обережність перед засіданням ФРС призвела до того, що азіатські валюти, схильні до ризику, зазнали більших втрат. Південнокорейський геть упав на 0,4%, а рингіт Малайзії очолив втрати в Південно-Східній Азії, впавши на 0,5%.

Індійська рупія не змінилася, оскільки не отримала достатньої підтримки від сильних показників інфляції за листопад. Однак ці дані здебільшого відповідали попередженню Резервного банку Індії про те, що інфляція найближчими місяцями зростатиме через підвищення цін на продукти харчування.

Індекс долара та ф'ючерс на долар трохи виросли на торгах в Азії.

Очікування ринку

Ринок, як і раніше, упевнений у тому, що ФРС залишить відсоткову ставку без змін.

Проте сильні показники ринку праці та інфляції викликали певну невизначеність щодо перспектив центрального банку на 2024 рік. Заробітна плата в несільськогосподарському секторі в листопаді зросла більше, ніж очікувалося, тоді як споживча інфляція збільшилася і залишається значно вищою за цільовий рівень ФРС 2% на рік.

Було помічено, що трейдери відмовляються від надій на березневе зниження відсоткової ставки на тлі побоювань, що голова ФРС Джером Пауелл може повторити риторику банку про підвищення процентної ставки в довгостроковій перспективі

Будь-які «яструбині» сигнали з боку ФРС, швидше за все, викличуть різкий відкат ризикових активів, які різко зросли за останній місяць на тлі оптимізму щодо розвороту ФРС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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