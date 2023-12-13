Минулої доби українські захисники ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 341 500 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 грудня 2023, 8:26
Втрати ворога за 12 грудня: 850 російських окупантів, 18 танків та 10 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 341500 (+850) осіб,
- танків — 5682 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 10594 (+15) од,
- артилерійських систем — 8076 (+3) од,
- РСЗВ — 919 (+0) од,
- засоби ППО — 605 (+0) од,
- літаків — 324 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6173 (+10),
- крилаті ракети — 1596 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10662 (+12) од,
- спеціальна техніка — 1176 (+6)
Джерело: Мінфін
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