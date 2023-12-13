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13 грудня 2023, 10:15

Інфляція в США у листопаді сповільнилася до мінімуму за п'ять місяців

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у листопаді зросли на 3,1% щодо того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у листопаді зросли на 3,1% щодо того ж місяця минулого року, повідомило міністерство праці країни.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиУповільнення інфляціїІнфляція сповільнилася порівняно з 3,2% у жовтні.
Фото:depositphotos.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Уповільнення інфляції

Інфляція сповільнилася порівняно з 3,2% у жовтні. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, також передбачав ослаблення інфляції до 3,1%.

Листопадова інфляція була мінімальною за п'ять місяців.

Темпи зниження цін на енергоносії прискорилися до 5,4% із 4,5% у жовтні. У тому числі бензин подешевшав на 8,9%.

Вартість продуктів харчування у листопаді збільшилася на 2,9% (+3,3% на місяць раніше), одяг подорожчав на 1,1% (+2,6% на місяць раніше).

Читайте: Інфляція у США у жовтні сповільнилася до 3,2%

Ціни на нові автомобілі зросли на 1,3%, на старі — знизилися на 3,8%. Підвищення вартості транспортних послуг у листопаді прискорилося до 10,1% із 9,2% у жовтні.

Індекс CPI у листопаді збільшився на 0,1% щодо попереднього місяця після нульової зміни у жовтні. Експерти очікували, що показник не зміниться й у листопаді.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,3% у помісячному та на 4% у річному вираженні, що збіглося з прогнозами ринку в обох випадках. У жовтні підвищення становило 0,2% та 4% відповідно.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із важливих факторів при ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції ЦП становить 2%.

Джерело: Мінфін
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