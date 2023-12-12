Олів'є, шуба та делікатеси: У скільки обійдеться новорічний стіл-2024

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Розрахунки науковців Інституту аграрної економіки свідчать, що цьогоріч салат «Олів'є» (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3 % більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: ковбаса — 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10% в залежності від виробника), солоні огірки — 38 грн за 200 г (+9,2 %), 180 г майонезу — 22,90 грн (+6,9 % в залежності від марки).

На картоплю ціна в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 75,9 %, але за 5 шт. (840 г) потрібно буде заплатити 11,68 грн. Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року — 45 грн за 0,5 кг.

На решту складових салату ціни знизилися: 6 шт. яєць коштують 34,56 грн (зменшення ціни на 22,2 %), 2 морквини (380 г) — 3,33 грн (на 55,3 %), 2 цибулини (230 г) — 2,99 грн (на 54,4 %).

Внаслідок зменшення цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8 %) салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2 % дешевше рівня минулого року — 133,08 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 22,90 грн, 2 картоплини (280 г) — 3,89 грн, 1 буряк (250 г) — 2,48 грн, 1 цибулина (170 г) — 2,14 грн, 1 морквина (190 г) — 1,67 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4 %. Пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 270 грн (на 8 % більше проти цін 2023 року), підчеревини копченої — 247 грн (+4,2 %), биток зі свинини свіжий — 260 грн (+4 %). М’ясо птиці станом на кінець 2023 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 грн (зростання ціни на 18,3 %). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) — у 116,66 грн, а пачка масла вершкового (200 г) — у 72,04 грн. Молочні продукти в цьому році додали в ціні 2,2−10,2 %.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн — на 29 % більше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,80 грн, гриби (1 кг) — 120 грн (+54 %), перець солодкий (0,5 кг) — 67,19 грн (+12,9 %), огірки свіжі (0,5 кг) — 46 грн (+32,4 %), помідори свіжі (1 кг) — 68 грн (+1,5 %).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8 %). За 2 кг мандаринів заплатимо 100 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 59 грн, 1 лимон (200 г) — 11,20 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+8,5 %). Шоколадні цукерки — в середньому 200 грн за 1 кг (+8,1 %).

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 179 грн. Трохи більше — 210 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді «Шабо» 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 27,9 % і 0,5 %.

Безалкогольні напої обійдуться у 119,72 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 59,60 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) — 20,32 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) — 39,80 грн. Солодкі напої зросли в ціні, відповідно, на 19,2 і 17,8 %.

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби — у 245 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3229 грн, що на 10,1% більше вартості новорічного столу 2023 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 грн.