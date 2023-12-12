НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 400 млн грн збитків державі. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ оголосило підозру заступнику голови Укрнафти
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За словами Бюро, йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ (2021 рік), який є чинним посадовцем ПАТ «Укрнафта». Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.
У повідомленні не вказане прізвище підозрюваного, проте йдеться про Дениса Кудіна, який у лютому 2023 року став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ «Укрнафта».
Кудін у Facebook підтвердив отримання підозри.
«Хочу повідомити, що сьогодні мені вручено повідомлення про підозру від НАБУ, що стало для мене повною несподіванкою. Підозра стосується мого періоду роботи у Фонді держмайна.
Для мене принципово важливо розібратися у цій справі, щоб ані у детективів, ані у суддів, ані у суспільства не було запитань щодо цього періоду моєї роботи. Буду доводити свою невинуватість у законний спосіб", — написав він.
За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).
Вони укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Загалом, у кримінальному провадженні вже 11 підозрюваних:
- голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
- особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
- перший заступник голови ФДМУ;
- радник голови ФДМУ;
- два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;
- два власники ТОВ — переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
- дві фізичні особи — співучасники злочину.
В НАБУ зазначили, що посади вказані на момент вчинення злочину.
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