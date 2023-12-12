НАБУ оголосило підозру заступнику голови Укрнафти

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 400 млн грн збитків державі. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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За словами Бюро, йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ (2021 рік), який є чинним посадовцем ПАТ «Укрнафта». Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.

У повідомленні не вказане прізвище підозрюваного, проте йдеться про Дениса Кудіна, який у лютому 2023 року став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ «Укрнафта».

Кудін у Facebook підтвердив отримання підозри.

«Хочу повідомити, що сьогодні мені вручено повідомлення про підозру від НАБУ, що стало для мене повною несподіванкою. Підозра стосується мого періоду роботи у Фонді держмайна.

Для мене принципово важливо розібратися у цій справі, щоб ані у детективів, ані у суддів, ані у суспільства не було запитань щодо цього періоду моєї роботи. Буду доводити свою невинуватість у законний спосіб", — написав він.

За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).

Вони укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Загалом, у кримінальному провадженні вже 11 підозрюваних:

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ;

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

в.о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники ТОВ — переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;

дві фізичні особи — співучасники злочину.

В НАБУ зазначили, що посади вказані на момент вчинення злочину.