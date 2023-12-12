До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу й оновив історичний максимум. Євро також зросло на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
12 грудня 2023, 17:39
Курс валют на вечір 12 грудня: долар рекордно зріс
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Відкриття 12 грудня
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Закриття 12 грудня
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Зміни
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36,89/36,92
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36,99/37,01
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10/9
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39,76/39,78
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39,86/39,87
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10/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,10−37,69 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 40,56−40,79 грн.
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Джерело: Мінфін
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