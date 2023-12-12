Курс валют на вечір 12 грудня: долар рекордно зріс

До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу й оновив історичний максимум. Євро також зросло на 13 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 12 грудня Закриття 12 грудня Зміни долар 36,89/36,92 36,99/37,01 10/9 євро 39,76/39,78 39,86/39,87 10/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,10−37,69 грн. Євро купують за 40,10 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 40,56−40,79 грн.

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