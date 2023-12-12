НБУ виключив з держреєстру шість небанківських фінустанов

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ один ломбард, три фінансові компанії, одного страховика та одну кредитну спілку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Так, у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій з Державного реєстру фінансових установ виключено:

ПТ «Новий Ломбард» ТОВ «@верс» і Компанія";

ТОВ «Суплайєрплюс Україна»;

ТОВ «ФК «Валта Груп»;

ТОВ «ФК «Фастлейн»;

ТДВ «Європейська страхова група».

Згідно з останньою поданою звітністю ТДВ «Європейська страхова група» за дев’ять місяців 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 2 542,2 тис. грн, вартість активів — 63 788,0 тис. грн, страхові резерви — 576,0 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,01%.

Зазначається, що після виключення з Державного реєстру фінансових установ зазначений страховик втрачає статус фінансової установи.

Також Національний банк відкликав (анулював) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Альтернатива» (ЄДРПОУ 26237171) на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

КС «Альтернатива» мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Обсяг активів КС «Альтернатива» станом на 1 жовтня 2023 року становив 2 111,82 тис. грн (0,15% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 8 грудня 2023 року.