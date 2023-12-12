У цьому відео редакція «Мінфіну» поставила експертам ринку нерухомості питання, які найбільше цікавлять наших глядачів щодо ринку нерухомості в Україні.
12 грудня 2023, 15:27
Яким буде ринок нерухомості в Україні в 2024 році. Куди інвестувати та скільки можна заробити (відео)
Наші експерти:
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Вікторія Берещак — оглядачка ринку нерухомості (The Page, Мінфін, Pro Гроші, Фокус).
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Марк Марченко — CEO, засновник SENSAR Development.
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Олена Маленкова — керуючий партнер в KDU Realty Group.
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Андрій Журжій — засновник та обличчя Inzhur.
Джерело: Мінфін
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