МВФ відзначив ризик нової холодної війни між США та Китаєм

США та Китай ризикують розпочати «нову холодну війну», якщо й надалі продовжуватимуть віддалятися один від одного, за словами представника МВФ Гіти Гопінат, пише Business Insider.

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Що говорять у МВФ

«Вододілом» можуть також стати зміни в інвестиційних тенденціях і напруження в торгівлі, що зростає.

Гопінат підкреслила, що Китай більше не є найбільшим торговим партнером США і втратив свої колишні позиції як головний напрям для закордонних інвесторів.

Ризики для обох країн зводять нанівець досягнутий раніше прогрес, але плюсом є те, що і США, і Китай мають більшу економічну взаємозалежність, ніж у минулому.

«Якщо фрагментація поглиблюватиметься, вони можуть опинитися у стані нової холодної війни. Такі умови можуть спровокувати знищення вигод від відкритої торгівлі».

Але не лише США скоротили торговельні зв'язки з Китаєм. Низка країн, включаючи Мексику та Індію, а також Об'єднані Арабські Емірати, рухаються у цьому напрямку. До того, колись прямі зв'язки між Китаєм та США вже замінюються на непрямі.

Це видно з прикладу перенесення виробництва електроніки великими американськими компаніями до В'єтнаму, враховуючи високі тарифи США на китайські товари.

Водночас В'єтнам отримує більшу частину ресурсів з Китаю, але більшість його експорту йде до США. А Мексика випередила Китай як найбільший експортер товарів у США у 2023 році.