Ark Invest продала акції Coinbase на $49,2 млн, США наглядатиме за Binance: що нового на крипторинку

Ark Invest продала акції Coinbase на $49,2 млн

В п'ятницю, 8 грудня, компанія Ark Invest продала загалом 335 860 акцій біржі Coinbase із трьох фондів — ARKW, ARKK і ARKF. Реалізація акцій принесла $49,2 млн.

Акції були продані за ціною в $146,4. Варто зазначити, що цей продаж акцій компанією Ark Invest другий за величиною у 2023 році. Попередній був у липні.

Тоді компанія продала акції на $53 млн за ціною в $110,7. З початку 2023 року курс цієї позиції зріс із $33,6 до $140,22.

У Ark Invest був ще один продаж цього місяця — 6 грудня 2023 року. Загалом за минулий тиждень, із 4 до 11 грудня, компанія реалізувала акції Coinbase на $73,5 млн.

Надходження коштів у криптофонди склало майже $43 мільйони

Компанія CoinShares представила щотижневий звіт про фінансові притоки коштів у біржові продукти (ETP). У період із 2 по 8 грудня 2023 року експерти зафіксували приплив капіталу в розмірі $42,8 млн.

Нагадаємо, за минулий звітний період цей показник становив близько $176 млн.

Аналітики відзначили інтерес до продуктів, що дозволяють відкривати короткі позиції. Вони пояснили попит активним зростанням вартості цифрових активів. Нагадаємо, 6 грудня ціна біткоїна сягнула позначки в $44 000.

За даними CoinShares, приплив в інструменти на базі біткоїна склав $19,8 млн, тоді як в Ethereum — $9,7 млн. За словами аналітиків, перша криптовалюта залишається основним об'єктом уваги інвесторів. Разом з цим, шостий тиждень поспіль інструменти на базі Ethereum також фіксують приплив капіталу.

Пов’язані з блокчейном Solana продукти отримали фінансування в розмірі $3,1 млн. Щодо більшості інших проєктів також спостерігалася позитивна динаміка.

Безумовним лідером серед постачальників фондів стала CoinShares Digital Securities з показником $18,4 млн. Серед компаній «у мінусі» опинилися два контрагенти — CoinShares XBT і Purpose Investments.

На регіональному рівні лідирувала Німеччина з припливом $29,3 млн, тоді як у Гонконзі відтік коштів становив $8 млн, а в Бразилії — $4,6 млн. Згідно зі звітом, акції блокчейн-компаній продемонстрували найбільше щотижневе надходження за всю історію спостережень — $126 млн.

Влада США здійснюватиме нагляд за діяльністю Binance

Міністерство юстиції США (DOJ) планує провести детальний моніторинг діяльності криптовалютної біржі Binance. Нові зобов’язання компанії включають співпрацю в наданні владі США доступу до всіх документів, записів і ресурсів за запитом.

8 грудня 2023 року відомство опублікувало документ, який свідчить про наміри влади США здійснювати державний нагляд за фінансовими операціями та діловою активністю Binance. Колишній співробітник Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Джон Рід Старк зазначив, що документ нагадує «список рекомендацій консалтингової фірми».

«Вичерпний перелік зобов’язань Binance щодо дотримання вимог виглядає як список побажань консалтингової фірми. Його впровадження та виконання обійдеться в десятки, якщо не сотні мільйонів доларів», — заявив він.

Зокрема, нові зобов’язання біржі включають співробітництво в наданні владі доступу до документів, записів і ресурсів за їхнім запитом. Крім того, Binance повинна «докласти всіх зусиль, щоб надати інформацію про колишніх співробітників, агентів, посередників, консультантів, ліцензії, постачальників і партнерів по спільних підприємствах».

Згідно з документом, за діяльністю біржі стежитимуть кілька відділів, зокрема відділ із відмивання грошей і повернення активів, відділ національної безпеки, відділ контррозвідки та експортного контролю, а також офіс прокурора США Західного округу Вашингтона. Крім того, угода про визнання провини передбачає п’ятирічний нагляд з боку агентства з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Примітно, відомство має право не інформувати Binance про свої висновки, а негайно повідомляти уряд США про можливі порушення.

За словами експерта, будь-які інші державні органи, зокрема SEC, можуть звернутися до відомства за додатковою інформацією про Binance.

IRS зажадала від FTX виплатити $24 мільярди у вигляді податків

Юристи FTX оскаржать «абсурдну» вимогу IRS, згідно з якою біржа повинна погасити заборгованість у розмірі $24 млрд — утричі більшу, ніж зобов’язання платформи перед клієнтами. Про це йдеться в клопотанні.

Представники біржі запросили інформацію у відомства про логіку таких розрахунків.

У квітні Податкова служба планувала стягнути $44 млрд, але за пів року скоротила суму майже вдвічі — вона нібито охоплює відрахування з 2018 по 2022 рік, згідно з Cointelegraph.

У IRS пояснили заборгованість несплаченими прибутковими податками, податками на зайнятість і штрафами, що належать FTX та її афілійованим особам. Цифра не є остаточною з огляду на продовження аудиту.

У відомстві наполягають, що оцінки ґрунтуються на презумпції правильності, а тягар доведення зворотного лежить на FTX. Представники біржі назвали подібні заяви «аргументом Аліси в країні чудес».

За словами юристів FTX, у компанії немає зобов’язань перед Податковою службою. Вони назвали їх «абсурдними та необґрунтованими», пославшись на відповіді партнера Ernst&Young на 2300 інформаційних запитів IRS і надання документів. Частину з них надішлють до 15 січня 2024 року, йдеться в документі.

Згідно із заявою, за трирічну історію організація не розподіляла дивіденди або прибуток і «не заробляла нічого, що могло б наблизитися до сум, які підтримують вимоги відомства про виплату податків на $24 млрд». Навпаки, FTX втратила величезну суму грошей.

«Єдиним джерелом відшкодування для держави є вилучення коштів у жертв. Оскільки немає підстав пред’являти будь-які податкові претензії до боржників, залежність IRS від своїх власних процесів сприяє лише затримці виплат тим, хто дійсно постраждав», — йдеться в документі.

Наступне слухання у справі про банкрутство відбудеться 13 грудня.