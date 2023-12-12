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12 грудня 2023, 10:00

Безпека онлайн обміну валют: Як захистити свої кошти

В умовах глобалізації фінансових ринків та стрімкого розвитку цифрових технологій, онлайн обмін валют стає все більш популярним. І, давайте будемо відвертими, популярність прийшла не просто так, адже обмінювати онлайн в рази зручніше. Однак, зі зростанням цієї популярності збільшується й ризик фінансових шахрайств. Скамери та інші недобросовісні люди прогресують і еволюціонують швидше самих цифрових технологій.

Тому сьогодні особливо актуально розуміти, як гарантувати захист своїх фінансів під час проведення онлайн-транзакцій. В цій статті Minfin спільно з MoneyRoll розберемо, які бувають шахрайства під час обміну валют, критерії вибору обмінника та наведемо приклад сервісу, який можна використовувати безпечно.

Які бувають шахрайства в онлайн обміні валют

У контексті онлайн обміну валют, існує кілька форм шахрайства, які важливо враховувати. Поширеним є використання фішингових схем, де шахраї намагаються отримати доступ до особистих та фінансових даних користувачів під виглядом легітимних сервісів. Нажаль, в з ростом кількості онлайн обмінників в Україні збільшується і кількість «фейкових».

Інший розповсюджений метод — маніпуляції з курсами обміну та прихованими комісіями, при яких користувачі непомітно для себе втрачають кошти. Після такого обміну практично неможливо повернути кошти, адже натискаючи на кнопку створення заявки користувач автоматично погоджується з повними умовами обміну, які прописані мілким шрифтом казна-де.

Також, зустрічаються випадки прямого виманювання коштів, коли після здійснення платежу обмінник зникає без виконання своїх зобов'язань. Важливо бути особливо обережними з новими та маловідомими сервісами, а також звіряти всю доступну інформацію перед проведенням будь-яких фінансових транзакцій.

Критерії вибору надійного обмінника

Вибір надійного обмінника для проведення фінансових операцій онлайн є важливим рішенням, яке вимагає уважного вивчення декількох ключових аспектів.

Аналіз відгуків користувачів

Це дозволяє отримати більш об'єктивне уявлення про якість та надійність сервісу. Відгуки можуть висвітлювати різні аспекти роботи обмінника, включаючи швидкість обслуговування, рівень підтримки клієнтів, наявність або відсутність прихованих комісій, а також загальне задоволення користувачів.

Варто звертати увагу не тільки на відгуки безпосередньо на сайті обмінника, а й на сторонніх сервісах, враховуючи сайти-моніторинги, оскільки такі відгуки можуть вказувати на потенційні проблеми, з якими ви можете зіткнутися.

Дослідження інтерфейсу та функціоналу

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс не тільки полегшує процес обміну, але й знижує ризики помилок під час проведення транзакцій. Це особливо важливо для нових користувачів, які можуть не бути знайомі з усіма нюансами обміну валют. Що вже й казати про криптовалютний обмін, де вибір невірної мережі при відправці монет може означати втрату коштів назавжди.

Цей критерій допомагає зробити обґрунтований вибір та знайти обмінник, який не тільки задовольняє ваші потреби, але й гарантує безпеку та надійність ваших фінансових операцій.

Також звертайте увагу на дату реєстрації доменного імені, адже це теж може бути показником.

Приклад безпечного онлайн обмінника

Серед багатьох онлайн обмінників, що присутні сьогодні на українському ринку, особливе місце займає MoneyRoll. Цей сервіс вирізняється на фоні інших обмінників завдяки таким факторам:

  • Широкий спектр обмінних напрямків (більше ніж 350), від традиційних валют до цифрових активів, а ще десяток найпопулярніших українських банків, SEPA/SWIFT платежі, платіжні системи WISE та REVOLUT.

  • 21 місто України для готівкових напрямків обміну.

  • Додаткові послуги — оплата авто з аукціонів ЄС та США, можливість створення прийому платежів на сайті, тощо

  • Високий рівень надійності, підтверджений відгуками на сторонніх сервісах і сайтах-моніторингах. Ваші платіжні та особисті дані надійно захищені.

  • Швидкість обробки транзакцій складає від 5 до 20 хвилин, не в залежності від валюти і суми обміну.

  • Зручний інтуїтивний дизайн, розроблений однієї з найкращих українських UX Design студій.

  • Професійна підтримка, що допоможе у вирішенні складних питань.

  • Спеціально розроблена реферальна система дає можливість отримувати пасивний заробіток, запрошуючи друзів.

Важливі поради щодо безпеки онлайн транзакцій

  1. Використовуйте двофакторну аутентифікацію — це додатковий захисний бар'єр для Вашого акаунту, що значно ускладнює життя потенційним зловмисникам. 2FA варто поставити на кожен фінансовий додаток, а також не забути про електронну пошту.

  2. Уникайте використання публічних Wi-Fi мереж для фінансових транзакцій, адже публічні мережі часто не мають належного захисту, що робить їх легкою мішенню для хакерів.

  3. Регулярно змінюйте паролі, це допоможе захистити Ваш акаунт від несанкціонованого доступу.

  4. Регулярні оновлення операційної системи та антивірусних програм допомагають захистити Вас від останніх кіберзагроз.

  5. Будьте обачні з крипто транзакціями, завжди перевіряйте адреси гаманців, мережі для переказів, та уникайте зберігання великих сум на біржах, адже вони є тримачем Ваших доступів. Краще використовуйте децентралізовані або холодні гаманці з хорошою репутацією.

  6. Не зберігайте паролі до гаманців і додатків на пошті, в телеграмі чи в інших месенджерах.

Слідуючи цим простим, але важливим правилам, Ви значно підвищите рівень безпеки Ваших онлайн фінансових операцій.

Висновок

Онлайн обмін валют вимагає відповідального підходу та уважного вибору обмінного сервісу. MoneyRoll.pro демонструє високий рівень надійності та безпеки, що робить його оптимальним вибором для фінансових операцій в Інтернеті. Завітайте на телеграм канал щоб знати всі криптовалютні новини першим.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
innapcholko
innapcholko
12 грудня 2023, 11:13
#
Назвине компании которую рекламируют — дословно переводиться, как «Денежная Рулетка»…

Пишут же — «Как корабль назовешь так он и поплывет»

Писанина про надежность — это стеб или издевка?

Меняйте название компании… вот уж… опять пользуються услугами маркетологов, которые купили сертификаты или диполомы за сало…
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0
MONEY ROLL
MONEY ROLL
12 грудня 2023, 12:17
#
Вы бы перед тем как писать хоть бы название в Гугл ввели. MONEYROLL — это сверток денег, что отображено в логотипе. Хорошего дня)
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0
innapcholko
innapcholko
12 грудня 2023, 12:24
#
Значение слова ROLL — катиться, крутить, качать — в контексте казино — «крутить рулетку»
значение слова MONEY — деньги
Сочетание слов MONEY + ROLL получаем = деньги крутить рулетку, Крутить Деньги, Играть Деньгами! Получаем контекст казино, игровые заведения и другие сомнительные предприятия!

Ваш гугл может и «упрощает» вам работу, но знания языка не добавляет.

К стати гугл показывает вашего «конкуретна» казино «***** MONEY ROLL»
+
0
MONEY ROLL
MONEY ROLL
12 грудня 2023, 12:38
#
Moneyroll — у носителей означает только сверток денег. Додумать можно что хотите, факт остается фактом. Жаль что не понравилось вам название :)
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innapcholko
innapcholko
12 грудня 2023, 14:09
#
У носителей языка значений несколько для данного словосочитания!
Гуглим «moneyroll casino»
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0
MONEY ROLL
MONEY ROLL
12 грудня 2023, 14:17
#
Вы не понимаете к сожалению что вы пишете. какое отношение мы имеем к казино? Вы в глухую пытаетесь доказать сами не зная что. Хотим вас расстроить что такого казино даже не существует. То о чем вы говорите — это не казино, а слот. Мы не имеем отношения к нему.
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