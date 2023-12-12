Єврозоні прогнозують першу рецесію після пандемії — Bloomberg

Згідно з опитуванням пулу аналітиків Bloomberg, у четвертому кварталі ВВП єврозони скоротиться на 0,1% — таким чином вона увійде до рецесії. Втім, вона буде неглибокою — на початку 2024 року очікується мляве відновлення (+0,1%). Про це пише Bloomberg.

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Колишній консенсус-прогноз передбачав, що зростання економіки зони євро буде нульовим. Зараз аналітики схиляються до того, що її втягне в мінус найпотужніша країна Німеччина (мінус 0,2% у четвертому кварталі). Незважаючи на зниження інфляції, вона ще щонайменше рік залишиться вище таргету ЦП (2%), швидкого зниження ставки ЄЦБ опитані не чекають.

Офіційний прогноз Єврокомісії з динаміки ВВП вищий — +0,2% у четвертому кварталі після зниження на 0,1% у липні-вересні.

Падіння економіки

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у період із липня по вересень поточного року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) країни знизився на 0,1% порівняно зі зростанням на 0,1% у попередньому кварталі.

Квартальне скорочення німецької економіки збільшує ризик початку рецесії в країні та створює проблеми для економічного зростання у всьому європейському регіоні, вважають експерти.