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12 грудня 2023, 10:53

Єврозоні прогнозують першу рецесію після пандемії — Bloomberg

Згідно з опитуванням пулу аналітиків Bloomberg, у четвертому кварталі ВВП єврозони скоротиться на 0,1% — таким чином вона увійде до рецесії. Втім, вона буде неглибокою — на початку 2024 року очікується мляве відновлення (+0,1%). Про це пише Bloomberg.

Згідно з опитуванням пулу аналітиків Bloomberg, у четвертому кварталі ВВП єврозони скоротиться на 0,1% — таким чином вона увійде до рецесії.
Фото:depositphotos

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Колишній консенсус-прогноз передбачав, що зростання економіки зони євро буде нульовим. Зараз аналітики схиляються до того, що її втягне в мінус найпотужніша країна Німеччина (мінус 0,2% у четвертому кварталі). Незважаючи на зниження інфляції, вона ще щонайменше рік залишиться вище таргету ЦП (2%), швидкого зниження ставки ЄЦБ опитані не чекають.

Офіційний прогноз Єврокомісії з динаміки ВВП вищий — +0,2% у четвертому кварталі після зниження на 0,1% у липні-вересні.

Падіння економіки

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у період із липня по вересень поточного року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) країни знизився на 0,1% порівняно зі зростанням на 0,1% у попередньому кварталі.

Квартальне скорочення німецької економіки збільшує ризик початку рецесії в країні та створює проблеми для економічного зростання у всьому європейському регіоні, вважають експерти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
veritas69
veritas69
12 грудня 2023, 12:04
#
Потрібно швидко прийняти Україну в ЄС — у нас ВВП росте
+
0
Fugas
Fugas
12 грудня 2023, 12:26
#
В країнах, де є перевиробництво, і продукції виробляється більше, ніж необхідне споживання, невеликий спад все одно лишає високі рівні економіки в цілому. А у нас якщо у тому році забили цвях в паркан заводу, а в цьому році два цвяхи, то це ріст на 50%.
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