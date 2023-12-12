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12 грудня 2023, 10:15

Біржові ціни на газ у Європі обвалилися до мінімуму за два місяці

Біржова ціна газу на торгах ICE Futures впала майже до $400 за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 5,2%, досягнувши €36,6 за 1 МВт·год, або $413,9 за тисячу кубометрів з урахуванням поточного курсу.

Біржова ціна газу на торгах ICE Futures впала майже до $400 за тисячу кубометрів.
Фото:depositphotos

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У ході торгів ціна ф'ючерсів опускалася 6,7% — до €36 за 1 МВт·год, або $407,3 за тисячу кубометрів, це мінімальний рівень з 6 жовтня.

Причина зниження цін

Біржові ціни на газ у Європі знижуються через теплу погоду, високий рівень запасів газу у сховищах та високий європейський імпорт. Після кількох тижнів холодної погоди температура в Північній Європі знову почала підвищуватися, і це посилює і так дуже негативну картину на ринку газу, повідомили експерти датської торгової компанії Energi Danmark.

Очікується, що середня температура в Європі цього тижня підвищиться, а найближчими днями очікується збільшення вітрової генерації, пише Reuters. Посилення вітру, що дозволяє наростити вироблення електроенергії на вітряках, зазвичай знижує попит газу з боку електростанцій.

У компанії Energi Danmark вважають подальше зниження біржових цін на газ у Європі дуже ймовірним через помірну температуру, а також через те, що рівні зберігання та імпорту газу в регіон залишаються високими.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
12 грудня 2023, 13:26
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Треба вдвічі обвалити ціни бо газ це вже вчтрашній день. Газ та нафта часто стають причиною війн, тому треба знищити всі технології на яких вони працюють.
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