Біржові ціни на газ у Європі обвалилися до мінімуму за два місяці

Біржова ціна газу на торгах ICE Futures впала майже до $400 за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася на 5,2%, досягнувши €36,6 за 1 МВт·год, або $413,9 за тисячу кубометрів з урахуванням поточного курсу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У ході торгів ціна ф'ючерсів опускалася 6,7% — до €36 за 1 МВт·год, або $407,3 за тисячу кубометрів, це мінімальний рівень з 6 жовтня.

Причина зниження цін

Біржові ціни на газ у Європі знижуються через теплу погоду, високий рівень запасів газу у сховищах та високий європейський імпорт. Після кількох тижнів холодної погоди температура в Північній Європі знову почала підвищуватися, і це посилює і так дуже негативну картину на ринку газу, повідомили експерти датської торгової компанії Energi Danmark.

Очікується, що середня температура в Європі цього тижня підвищиться, а найближчими днями очікується збільшення вітрової генерації, пише Reuters. Посилення вітру, що дозволяє наростити вироблення електроенергії на вітряках, зазвичай знижує попит газу з боку електростанцій.

У компанії Energi Danmark вважають подальше зниження біржових цін на газ у Європі дуже ймовірним через помірну температуру, а також через те, що рівні зберігання та імпорту газу в регіон залишаються високими.